De Paul a Milano per incontrare l'Inter? L'Udinese precisa: "Viaggio per ragioni burocratiche"

Rodrigo De Paul a Milano per discutere di un futuro all'Inter? L'Udinese smentisce le voci circolate nel pomeriggio di oggi attraverso un comunicato teso a chiarire la vera ragione del viaggio dell'argentino in direzione Lombardia: "Udinese Calcio precisa, al fine di evitare qualsiasi equivoco, che in data odierna Rodrigo De Paul si trovava a Milano per recarsi al Consolato argentino, con la sua famiglia e accompagnato dalla Società, per ragioni burocratiche".