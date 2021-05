Defrel sigla il classico gol dell'ex: il Sassuolo torna avanti nella ripresa

vedi letture

Torna avanti il Sassuolo al minuto sessantatré, con il più classico dei gol dell'ex, siglato da Gregoire Defrel. Berardi attacca sulla destra, arriva al vertice dell'area e crossa con il piede debole a centro area, dove Defrel, in acrobazia, batte un incolpevole Sepe. Non benissimo i centrali del Parma in marcatura, con il francese che riesce a colpire indisturbato in mezzo a Bruno Alves e Dierckx.

SEGUI LA SFIDA SU TMW!