Delirio a Trebisonda per Gervinho e Peres: accolti con fiori, cori e fumogeni

vedi letture

Entusiasmo alle stelle a Trebisonda per Bruno Peres e Gervinho. Il terzino ex Roma e l'attaccante ex Parma in serata sono sbarcati nella città turca per sostenere le visite mediche con il Trabzonspor, club della prima divisione turca. Ad attendere i due, più l'intermediario e la fidanzata del terzino, all'aeroporto una ventina di giornalisti e un buon numero tifosi che hanno intonato cori e acceso fumogeni per festeggiare l'arrivo dei due giocatori, che hanno ricevuto subito una sciarpa del club e un mazzo di fiori.