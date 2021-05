Derby e Champions: una pessima Lazio perde tutto. Malissimo gli uomini chiave

Quando rincorri a lungo un sogno e lo vedi sfumare sul finale, l'amarezza e la rabbia sono sensazioni normali. Legittime. A maggior ragione se quel sogno, che per la Lazio è la Champions, lo hai visto andare via nel derby contro la Roma. Che nella Capitale vale quasi una classifica a sé stante. Detto che il quarto posto era un miraggio già prima del fischio d'inizio di ieri sera, nessuno nell'ambiente biancoceleste si aspettava una resa del genere da parte della squadra di Inzaghi. Inconcludente, distratta, sotto ritmo e troppo leziosa. All'andata si era sporcata le mani, dominando. Ieri è entrata in campo con poca umiltà, perdendo la stracittadina (non succedeva da settembre 2018) e salutando il treno per il quarto posto.

Sono mancati i big, a Inzaghi. Acerbi è stato saltato con estrema facilità da Dzeno sull'1-0 e nel finale è stato espulso. Immobile non si è trovato con Muriqi e ha sbagliato quasi tutto. Luis Alberto e Milinkovic, ovviamente condizionato dalla mascherina, nel secondo tempo sono spariti. Quando chi deve fare la differenza gioca sottotono, la logica conseguenza è che tutta la squadra non riesca a esprimersi e vada in confusione. Sui social, la comprensibile rabbia dei tifosi. Va bene non aver centrato la Champions, anche perché obiettivamente la rosa della Lazio è inferiore a quella delle altre. Ma non può andare bene affrontare un derby in questo modo.