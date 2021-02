Derby scudetto, il doppio ex Pazzini: "Queste sono le partite vere. Dispiace San Siro vuoto"

Doppio ex del derby di Milano, Gianpaolo Pazzini è ospite di DAZN prima del fischio d’inizio di Milan e Inter: “Queste sono le partite vere, che quando smetti ti mancano. Si respira un’aria diversa, frizzante. Dispiace vedere San Siro vuoto, erano tanti anni che non si giocava un derby scudetto e sarebbe stato un grande spettacolo. Nessuno si sarebbe aspettato un Milan in lotta per lo scudetto a questo punto della stagione".