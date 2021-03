Deschamps su Rabiot: "Ha la capacità per giocare a sinistra, anche se nella Juve non lo fa"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Ucraina, Didier Deschamps ha parlato anche della posizione in campo di Adrien Rabiot, dando involontariamente un suggerimento ad Andrea Pirlo: "Può giocare a sinistra? Sì, sapevamo che aveva quella capacità, lo ha dimostrato contro il Portogallo. È probabile che continui a giocare in questa posizione, anche se non è utilizzato così alla Juventus. Ha questa capacità di proiettarsi in avanti molto interessante".