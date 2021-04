Di Canio: "Liverpool-Real: non c'è niente di scontato. I Reds devono segnare subito"

Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Liverpool-Real Madrid, gara in programma per stasera e valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: "Non vedo cose scontate, il Liverpool segnando rimetterebbe in gioco tutto. Il Real ha un centrocampo strepitoso ma tende a conservare e non do niente per fatto. I Reds devono andare in vantaggio subito".