Di Canio: "Solo Conte fa rendere Lukaku. Prestazione da 3, negli ultimi anni non l'ha voluto nessuno"

vedi letture

Romelu Lukaku e Antonio Conte trascinano il Napoli, primo in classifica. Dagli studi di Sky, ne ha parlato Paolo Di Canio, in passato molto nei confronti dell'attaccante belga, ne ha parlato così: "Per Conte è perfetto, per appoggiarsi e via dicendo. Io osservo, non guardo. Dico cose, non parlo. La prestazione, quando fai assist e gol a porta vuota, comunque sono assist e gol, ma in termini tecnici è da 3. Io faccio notare che Conte lo fa rendere. Non molto di più, lo fa rendere.

Negli ultimi 3-4 anni, non l'ha voluto nessuno. A partire dal Bayern Monaco: hanno speso 100 milioni per Kane e lasciato lui che glielo lasciavano gratis. Se volete dite che sono matti. Con Conte, benissimo, in questo campionato. Va benissimo. Anche così, anche se rimanesse non in formissima, fa 16-17 gol. Li fa, per carità.

Ma bisogna vedere cosa sposta. Alla Roma ha spostato zero. L'anno prima sesti, l'anno con lui zero. Bisogna vedere quest'anno, sicuramente sposterà, perché dalla decima posizione ci vuole poco. Però un conto è arrivare settimi, un altro più in alto. Ci sono tanti fattori: non avere le coppe è utile.

La nuova Champions sposterà: il lavoro di cui si sobbarcheranno gli allenatori e gli staff tecnici sarà abnorme rispetto al passato. Prima dovevi studiare tre squadre, ora otto. Arrivi da partite brutte, devi andare a giocare a Manchester, poi ne incontri altre: fino alla settima o ottava te la devi giocare, sono stress che gli allenatori devono trasmettere in maniera efficace ai giocatori".