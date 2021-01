Di Francesco: "Il ritiro non era punitivo, scelta fatta per stare insieme e parlare delle difficoltà"

Intervenuto in conferenza stampa, mister Eusebio Di Francesco ha spiegato così il ritiro scelto per i suoi giocatori in vista dello scontro diretto di domani col Genoa: "L’aspetto psicologico si ripercuote anche su questo lavoro. Il ritiro non è stato punitivo, ma volto a creare dei momenti di convivenza, che sono pochi di questo tempo, e parlare delle difficoltà", le dichiarazioni del tecnico del Cagliari.