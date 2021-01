Di Francesco: "Siamo in difficoltà, ma col Genoa domani partita più alla pari che col Milan"

"In questo momento siamo in difficoltà, il Genoa sta facendo bene ma ha solo un punto in più di noi. Giocheremo una partita più alla pari rispetto a quella del Milan, dove sicuramente gli episodi hanno portato sin da subito la gara in una direzione. Affronteremo il match consapevoli che ci saranno momenti in cui potremo soffrire e momenti in cui proveremo a fare male all’avversario". Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così lo scontro diretto in programma domani col Genoa.