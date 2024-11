TMW Di Gregorio: "Sogno la Nazionale. Alla Juve ho un rapporto bellissimo con Perin"

Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, nell'intervista rilasciata ai media presenti, tra cui TMW, al Punto Luce Vallette di Torino, ha parlato dei primi mesi in bianconero: "Sicuramente sono stati mesi bellissimi, ma me li aspettavo così. In un grande club come la Juventus non poteva che essere tutto bello. Con Mattia ho un rapporto bellissimo, ci spingiamo sempre a dare il massimo, le cose stanno andando bene e sono contento".

Punta a raggiungere la Nazionale?

"Sicuramente mano a mano i sogni si fanno sempre un pochino più grande. La Nazionale lo è, far parte di un gruppo che rappresenta il tuo Paese è motivo di orgoglio, quello è l'obiettivo, lavoro per quello e vedremo se ci riuscirò".

Chi l'ha impressionata delle squadre affrontate?

"Il livello della Serie A è alto. L'Inter ha un livello alto e lo ha dimostrato anche negli altri anni, il Napoli quest'anno con un allenatore come Conte, l'Atalanta non l'abbiamo affrontata, ma ha un livello alto. È difficile, la Serie A è competitiva".

Sabato sfiderà Maignan.

"È un portiere fortissimo, non c'è bisogno che dica niente io. Lo conosciamo tutti, lo stimo molto, sarà una bella sfida, sono contento".

Per lei che è cresciuto nell'Inter, è particolarmente sentita la sfida contro il Milan?

"No, vogliamo vincerle tutte. Quando si affrontano due squadre forti sicuramente è sempre bello, giocare a San Siro, ci sarà una cornice importante, sarà sicuramente un bel pomeriggio, cercheremo di dare il massimo".

