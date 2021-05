Di Mariano: "Conquistare la A sul campo è una doppia soddisfazione. Sono strafelice"

L'esterno d'attacco del Venezia Francesco Di Mariano ha parlato così nel dopo gara del Penzo della promozione in Serie A col Venezia: “Era inevitabile che io dovessi aiutar la squadra sacrificandomi, ci ho messo tutta l’anima e il cuore per farlo. - continua Di Mariano alla Rai - Per me conquistare la Serie A sul campo è una soddisfazione doppia specialmente per le retrocessioni degli ultimi anni. Sono stra-felice di questa promozione che meritiamo tutti quanti dal primo all’ultimo in questa società. Siamo una vera famiglia e forse è il miglior gruppo in cui sono stato in tutta la mia carriera".