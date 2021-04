Diritti tv, non è finita qui: Sky cerca l'intesa con DAZN ma pensa anche ai ricorsi

I titoli di coda sulla vicenda dei diritti tv della Serie A sono ben lontani dallo scorrere. Ne scrive il Corriere della Sera, che evidenzia anzitutto come Sky abbia capito di non poter rimanere senza calcio e che quindi l’emittente satellitare alzerà l’offerta per il pacchetto 2 (tre gare a giornata in co-esclusiva): con cifre più basse i voti erano già 13, non dovrebbe essere troppo complicato arrivare a 14. Ma da via Rogoredo sono pronti a muoversi anche su altri fronti: anzitutto, si cerca un’intesa con DAZN. Ma in seconda battuta, Sky ha affidato agli avvocati lo studio di potenziali ricorsi all’Antitrust contro il bando che ha portato a vincere l’intesa DAZN e TIM: proprio questa partnership non è andata giù all’azienda di proprietà Comcast.