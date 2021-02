Diritti tv Serie A 2021/24, la vittoria di DAZN solo rinviata: date rassicurazioni sullo streaming

Secondo 'Il Sole 24 ore', nella giornata di ieri è stata solo rinviata la vittoria a DAZN per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. DAZN ha messo sul piatto 840 milioni di euro all'anno per sette partite in esclusiva e tre in coabitazione contro i 750 milioni di euro di 'Sky'.

C'è chi, come la Juventus, avrebbe voluto chiudere la partita già ieri. Non c'erano però ancora i 14 voti necessari per concludere la partita e tutto è stato allora rimandato dalla Lega Serie A alla prossima settimana. Ma per il quotidiano economico non ci sono grossi dubbi sull'esito finale, anche perché ieri DAZN ha dato ulteriori rassicurazioni anche sul tema dello streaming e ha promesso investimenti ulteriori tra cui il posizionamento ottimale dei server sul modello di quanto sta facendo in Germania.

