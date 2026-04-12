Djimsiti, record agrodolce post Atalanta-Juve: è il centrale nerazzurro con più presenze

Un sabato sera beffardo per l’Atalanta che, pur giocando una delle sue migliori partite stagionali, torna a casa con zero punti contro la Juventus a causa di errori propri: un fatale errore di Carnesecchi e Djimsiti è costato il gol del grande ex Boga e, di conseguenza, la terza sconfitta interna del campionato.

Certo, citando mister Palladino non si può far altro che andare avanti e rialzarsi dopo ogni caduta (senza dimenticare la possibilità di raggiungere la finale di Coppa Italia a patto di battere la Lazio). Nel caso del difensore albanese, dare il buon esempio è ormai la norma considerando l’ennesima stagione ad alti livelli all'insegna di impegno, concentrazione ed esperienza: nel mezzo però c’è una magra consolazione statistica per il numero 19 atalantino.

Djimsiti è diventato il difensore centrale con più presenze nella storia del club orobico, raggiungendo quota 328 partite con la casacca nerazzurra. Inoltre, Berat ha superato Bonacina diventando il quarto giocatore in assoluto con più presenze nella storia dell’Atalanta: davanti a lui restano soltanto Mario Pasalic, Gianpaolo Bellini e Marten de Roon. Un traguardo dal sapore agrodolce che, tuttavia, Djimsiti userà come base per ripartire verso nuove imprese.