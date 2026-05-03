Dieci anni all'Atalanta, Djimsiti nella storia: superato Bonacina per numero di presenze

Correva gennaio 2016 quando l'Atalanta pescò dal nulla, nello Zurigo, un difensore centrale albanese con cittadinanza svizzera per rinforzare il reparto arretrato ma in pochi si sarebbero aspettati che Berat Djimsiti a suo modo sarebbe diventato uno dei chiodi fissi della difesa di Gasperini nella sua era nerazzurra. Poco più di dieci anni dopo, in occasione della partita pareggiata ieri (0-0) contro il Genoa, il centrale di 33 anni ha raggiunto un record storico con la Dea.

Infatti, scendendo in campo ieri, Djimsiti ha raggiunto quota 332 presenze con la maglia dell'Atalanta e questo ha portato a salire nella top 4 di giocatori più rappresentativi del club orobico, superando l'ex mediano Valter Bonacina. Con questo traguardo il giocatore albanese raggiunge il 4° posto nella classifica all-time.

Al momento in testa c'è il capitano della squadra di Raffaele Palladino, Martin De Roon, con 442 partite (23 gol e 32 assist) nella sua permanenza in simbiosi con la città e gli abitanti di Bergamo. Al secondo posto Gianpaolo Bellini con 435 presenze, seguito sull'ultimo gradino del podio da Mario Pasalic, tuttora jolly del mazzo della Dea con 341 presenze all'attivo, 69 reti e 47 assist. E poi c'è lui, Djimsiti, con 332 apparizioni.