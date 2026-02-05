Atalanta, Djimsiti: "Juve in forma, ma la strada per arrivare in finale non è lunga"
Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, è stato intervistato dai microfoni di Mediaset prima del quarto di finale di Coppa Italia contro la Juventus: "La Coppa Italia è una partita secca, non è una strada lunga per arrivare alla finale. Ci teniamo, abbiamo un grande avversario di fronte ma pensiamo a noi stessi. La Juve è in forma, sta facendo molto bene nelle ultime partite. Dobbiamo seguire la nostra filosofia e fare la nostra partita".
