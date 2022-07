Dodo saluta lo Shakhtar e si prepara per la Fiorentina: "Vi porterò sempre nel cuore"

Dodo è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina, con le visite mediche di rito che sono state fissate per giovedì a Firenze. Il brasiliano, ha salutato lo Shakhtar con un post su Instagram che conferma l'addio agli ucraini: "Sono grato per i 4 anni che ho potuto vivere allo Shakhtar in Ucaina. Sono felice per ciò che abbiamo costruito e per l'affetto che ho ricevuto. Sarò sempre grato per i momenti speciali che abbiamo vissuto. Porterò il club e il paese sempre con me. Sono cresciuto sia come atleta che come essere umano. A tutti coloro che hanno vissuto al mio fianco, i compagni, lo staff, i tecnici e i dipendenti, dico grazie mille. Ho solo bei ricordi e vi terrò per sempre nel mio cuore. Forza Shakhtar e forza Ucraina!"