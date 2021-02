Domani Handanovic fa 500 in A ma il club guarda al futuro: tre nomi per la successione

vedi letture

Samir Handanovic si prepara per fare 500 gare. Un traguardo importantissimo che taglierà domani, raggiungendo Ciro Ferrara al 15° posto dei più presenti di sempre in Serie A. Il portiere dell'Inter, però, va in scadenza nel 2022 e, scrive La Gazzetta dello Sport, il club guarda già al futuro. Nel taccuino ci sono tre nomi, tutti in Serie A: Juan Musso dell'Udinese, Alessio Cragno del Cagliari e Alex Meret del Napoli.