Domani Monza-Roma, i convocati di Juric: out Dybala e Hummels. Reintegrato Zalewski

Alla vigilia della gara contro il Monza, in programma per domani alle 18 all'U-Power Stadium, il tecnico della Roma, Ivan Juric, ha diramato la lista dei convocati. Tre le notizie importanti, una buona, il reintegro di Zalewski, e due cattive: non ci saranno Paulo Dybala e Mats Hummels. Per l'argentino, che ha interrotto l'allenamento, si tratta di una ricaduta del problema muscolare accusato contro l'Athletic Bilbao, che a questo punto inizia a preoccupare. Febbre invece per il tedesco, che resterà a Roma.

L'elenco completo.

Portieri: Marin, Ryan, Svilar.

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Mancini, Ndicka, Sangare, Saud, Zalewski.

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Kone, Le Fee, Paredes, Pellegrini, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soule.