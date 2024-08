Domani Napoli-Parma, i convocati di Pecchia: prima in campionato per Osorio, c'è Leoni

vedi letture

Questa mattina il Parma ha sostenuto una seduta di allenamento in vista del match contro il Napoli, valido per la terza giornata del campionato e in programma sabato 31 agosto allo stadio San Paolo-Maradona (ore 20:45, diretta tv su DAZN). Al Mutti Training Center di Collecchio - si legge sui canali ufficiali del club - la squadra ha svolto attivazione tecnica, torelli, esercitazione tattica e palle inattive.

Al termine della seduta, l’allenatore Fabio Pecchia ha convocato 24 calciatori. Prima chiamata in campionato per Osorio dopo l'infortunio, c'è il neo arrivato Leoni, ancora out Di Chiara. Ecco la lista completa:

Portieri: 1 Chichizola, 40 Corvi, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 39 Circati, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 46 Leoni, 3 Osorio, 14 Valeri.

Centrocampisti: 10 Bernabé, 23 Camara, 25 Cyprien, 20 Hainaut, 19 Sohm.

Attaccanti: 11 Almqvist, 13 Bonny, 22 Cancellieri, 9 Charpentier, 61 Haj, 62 Kowalski, 98 Man, 64 Mikolajewski, 28 Mihaila.