Dopo gli 8 rinnovi dei compagni, ora tocca a Quagliarella. Il punto sulla trattativa con la Samp

Fabio Quagliarella continua a segnare, anche se ieri contro il Bologna il suo gol non è bastato a portare punti alla sua Sampdoria. Per l'attaccante blucerchiato - sottolinea Il Secolo XIX - nel frattempo in ballo c'è sempre il rinnovo del contratto. Nelle ultime settimane si era esposto in televisione dopo le vittorie con Crotone (prenatalizia) e la Fiorentina (il 14 febbraio), ricordando l'esistenza di un "patto" con Ferrero. Ieri è rimasto in silenzio. Ma dopo gli 8 rinnovi di suoi compagni, ormai dovrebbe essere arrivato il suo momento. Il tema sul tavolo dovrebbe essere soprattutto tecnico. Vista la volontà delle parti di proseguire il rapporto, sarebbe clamoroso che possa diventare dirimente l'aspetto economico