Dopo il flop della Turchia a Calhanoglu non resta che il Milan: Pioli lo aspetta

L'Europeo della Turchia, contrariamente a quanto immaginava Hakhan Calhanoglu, è stato un flop e il rischio che sia già finito dopo solo due partite, in attesa della terza ed ultima sfida del girone, è alto. Questo mette il trequartista con le spalle al muro in sede di trattativa col Milan, visto che la sua attesa per offerte più importanti rispetto a quella rossonera, è destinata a rimanere tale. Non c'è più la Juventus, nemmeno l'Atletico Madrid e alla fine si è defilato anche il ricchissimo Al Duhail. Pioli è pronto a dare una spinta per riportare la pecorella smarrita all'interno dell'ovile di Milanello, ma le condizioni della proposta rossonera non cambiano: 4 milioni all'anno per restare, non è più tempo di ricami. Perdere anche questo treno, potrebbe costringerlo a ripartire da un accordo e da una proposta anche tecnica, inferiore rispetto a quella che la comfort zone milanista gli sta proponendo ormai da tempo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.