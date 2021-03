Doppietta di Berardi e Sassuolo avanti 2-0 in casa del Torino al 45' ma i granata non mollano

Il Torino termina il primo tempo sotto di due gol contro un Sassuolo cinico e sempre pronto a colpire gli avversari appena prestano il fianco. Per i granata, che non mollano, è notte fonda e solo una grande reazione nella ripresa potrà permettere alla squadra di Nicola a non perdere l'occasione di rosicchiare qualche punto in questo recupero della 24esima giornata di Serie A.

Il Sassuolo passa subito in vantaggio grazie a una bellissima azione corale dei suoi attaccanti. Al 6' Berardi raccoglie e calcia alle spalle di Sirigur dopo una perfetta sponda di Caputo precedentemente pescato al centro dell'area dal cross morbido di Djuricic. Una rete a freddo che però non tramortisce il Torino che poco dopo ha due occasioni di fila prima con Lukic e poi con Murru che però trovano sulla propria strada il muro Consigli. I neroverdi però sono cinici e al 38' passano ancora e sempre con Berardi: l'attaccante, pescato in posizione defilata dal cross dalla destra di Toljan, calcia di prima intenzione sfruttando la dormita della difesa granata e mettendo il 2-0 in fondo alla rete. Al 44' è Belotti a provare ad accorciare le distanze con una stupenda bicicletta che però trova la deviazione di Consigli in calcio d'angolo.