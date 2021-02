Doppietta di Romelu Lukaku, l'Inter è avanti 2-0 sulla Lazio a fine primo tempo

Dopo 45 minuti, l'Inter è in vetta alla classifica. E' questa la notizia più importante che arriva dal primo tempo di San Siro, partita che al duplice fischio vede i nerazzurri in vantaggio sulla Lazio per 2-0 grazie a un rigore trasformato al 22esimo da Romelu Lukaku e a un secondo gol messo a segno dallo stesso attaccante belga nei minuti finali. Sono stati gli episodi più importanti di una prima frazione vissuta su ottimi ritmi. Al 20esimo una bella azione in velocità sull'asse Eriksen-Lukaku ha permesso a Lautaro di ritrovarsi a tu per tu dinanzi a Reina con Hoedt che nel tentativo di fermare l'argentino l'ha travolto, permettendo così al belga di sbloccare il match dal dischetto.

L'impostazione di Conte col doppio play sta funzionando. La Lazio ha costruito una sola vera occasione da rete, al 38esimo con Ciro Immobile al termine di un'azione manovrata. Eriksen sul centro-sinistra sta costringendo Milinkovic a una partita difensiva e la Lazio sta provando a costruire soprattutto sul lato opposto, con Luis Alberto e Correa. Ma nel finale le occasioni più pericolose sono state costruite dai padroni di casa, con un tap-in mancato da Lautaro e una conclusione di Lukaku intercettata da Reina. Il preludio al 2-0 arrivato al 45esimo, una carambola che ha favorito Lukaku e ha permesso all'Inter di rientrare negli spogliatoi sul 2-0.

