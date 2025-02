Ufficiale Doppio rinnovo in casa Roma: Mannini firma fino al 2028, Romano fino al 2027

Doppio rinnovo in casa Roma. La formazione della capitale ha annunciato i prolungamenti dei contratti di Mattia Mannini e di Alessandro Romano. Per quanto riguarda il primo si tratta di un contratto che andrà in scadenza nel 2028 mentre il secondo terminerà un anno prima, nel 2027. Di seguito il comunicato pubblicato sui canali ufficiali giallorossi:

"L’AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento dei contratti di Mattia Mannini e di Alessandro Romano - si legge sul sito web della società -. Entrambi classe 2006, i due giocatori rappresentano un valore importante per la Primavera giallorossa guidata da Gianluca Falsini e anche per il futuro dell’AS Roma. Inoltre, fanno parte stabilmente delle rappresentative Under 19 di Italia (Mannini) e Svizzera (Romano).

I due giovani giallorossi hanno già respirato l’ambiente della prima squadra: Mattia Mannini ha esordito nel match di Europa League 2023-24 contro lo Sheriff Tiraspol, allo Stadio Olimpico, mentre Alessandro Romano ha ottenuto la prima convocazione tra i grandi per il match esterno di questa stagione di campionato, Bologna-Roma. Mannini ha firmato un contratto che lo legherà all’AS Roma fino al 2028, Romano fino al 2027. Per entrambi i calciatori il Club potrà esercitare un’opzione di prolungamento di un anno. Congratulazioni, ragazzi!".