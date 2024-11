Focus TMW Douglas Luiz, pagato oltre 50 milioni e finora deludente. Il peggiore della Juve

51,5 milioni di euro. È quanto pagato dalla Juventus per Douglas Luiz, centrocampista arrivato in estate dall'Aston Villa e fin qui il più deludente acquisto della campagna di Giuntoli. C'è da dire che era un acquisto quasi "obbligato", visto che gli stessi Villans pagavano 14 milioni Iling Jr e 8 milioni Barrenechea, tutti di plusvalenza. Che poi il brasiliano sia un profilo di livello top è certezza, ma in questa prima parte di stagione non ha certo fatto la differenza, anzi. Rigore procurato contro il Lipsia - fortunatamente ininfluente - mentre quello contro il Cagliari è stato decisamente più importante, perché ha tolto due punti alla Juve che per ora costano la testa della classifica.

Stipendio da 5 milioni di euro netti, doveva essere uno dei vertici bassi del triangolo di centrocampo. Formato da lui e Koopmeiners, più uno fra Locatelli e Khephren Thuram, oppure McKennie e Fagioli. Per ora sta faticando (molto) a entrare nell'undici titolare, proprio perché la concorrenza è decisamente affollata. Anche in questo senso vanno lette le parole di Motta che "non voleva rischiarlo": d'altro canto le possibilità di sostituirlo ci sono, pur di primissimo livello.

Nome: Douglas Luiz

Età: 26

Cifre dell'operazione: 51,5 milioni di euro.

Ingaggio: 5 milioni di euro

Scadenza: 30 giugno 2028.