Dov'è finito Asllani? Solo 24' nell'Inter, ma il centrocampista continua a studiare i grandi

"Ma dov'è Asllani?". Questo è l'interrogativo che si pone oggi La Gazzetta dello Sport. Simone Inzaghi potrebbe pensare a un cambio di uomini in vista dei prossimi impegni - si legge -: in attesa ci sono anche i due giovani Asllani e Bellanova, in campo in totale per 35’ (24’ e 11’). L’albanese, dopo un’estate al top, è stato messo in naftalina: né vice Brozovic né mezzala, per il momento Kristjan continua a studiare i grandi, ma forse potrebbe essere anche lui una scintilla da nuovo corso.