Dovbyk sui social: "Roma, voglio dare di più". E spunta anche il commento di Dzeko

"Voglio dare di più per la squadra, ma c'è un percorso che non può essere evitato. La costanza e il duro lavoro sono la chiave di tutto". Ecco la descrizione dell'ultimo post Instagram di Artem Dovbyk, neo attaccante giallorosso, dopo Juventus-Roma terminata 0-0. Tra i commenti spunta anche quello dell'ex attaccante giallorosso Edin Dzeko, che riferendosi al gol non ancora arrivato, ha voluto incoraggiare l'ex Girona: "Arriverà amico mio".

Queste le parole di mister De Rossi dopo la partita: "Un giudizio su Dovbyk? Io la valuto positiva, perchè ha lavorato tanto. Ha aiutato tantissimo, ha lavorato, di fronte avevamo una squadra forte, con un allenatore intelligente che ci ha lasciato in inferiorità. Per servirlo meglio dobbiamo essere più bravi in rifinitura. Volevamo portare palla da destra a sinistra per disordinarli, in area c’è poco da fare. Oggi non siamo arrivati tantissimo a servirlo ma lui è forte, è un attaccante unico. Nulla di preoccupante, lui tornerà a fare gol come ha sempre fatto".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal (1' st Koopmeiners); Locatelli (22' McKennie), Fagioli (22' st Douglas Luiz); Cambiaso, Yildiz, Mbangula (1' st Conceicao); Vlahovic (38' st Nico Gonzalez). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Danilo, Kalulu, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta

Roma (4-3-3): Svilar; Celik 6, Mancini, N’Dicka, Angelino; Pisilli (27' st Koné), Cristante, Pellegrini (37' st Baldanzi); Soulè (17' st Dybala), Dovbyk (37' Shomurodov), Saelemaekers (17' st Zalewski). A disposizione: Marin, Ryan, Smalling, Saud, Dahl, Sangarè, Nardin, Paredes, J.Costa, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi

Arbitro: Guida

Ammoniti: Fagioli (J), Saelemaekers (R), Mancini (R)