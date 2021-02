Dove si possono cedere ora i giocatori? Dall'Argentina alla Russia, i mercati ancora aperti

vedi letture

Dove sarà possibile vendere i giocatori in esubero nei prossimi giorni? E' la domanda che in questi giorni si fanno molti direttore sportivi e operatori, all'indomani della chiusura della finestra invernale di calciomercato in Italia e nei principali campionati europei.

Tanti mercati infatti sono ancora aperti, e lì qualche operazione in uscita sarà ancora possibile. La Svizzera è infatti spesso e volentieri nazionale nel quale vengono spostati calciatori che in Italia non trovano spazio, e lì sarà possibile acquistare fino a metà mese. Ancora tre giorni di tempo per sistemare giocatori in Serbia, come accaduto per Filippo Falco, e sei giocatori per piazzarli in Austria.

Come per la Svizzera, anche in Romania, Slovenia e soprattutto Croazia sarà possibile acquistare giocatori fino al 15 febbraio. In Argentina, la campagna trasferimenti sarà aperta fino al 19 febbraio e qualche trattativa in ponte per l'Italia è attualmente in corso, come quella tra Parma e Racing Avellaneda per Juan Brunetta. Da segnalare, infine, il mercato russo: i club di Russian Premier League potranno acquistare giocatori fino al 25 febbraio. Quelli ucraini, invece, fino al 2 marzo. In basso il grafico di Transfermarkt.