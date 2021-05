Drogba si complimenta con Lukaku per lo scudetto con l'Inter: "Congratulazioni fratello!"

Sono tanti gli attestati di stima e i complimenti arrivati nelle ultime ore per l'Inter scudettata e per i suoi protagonisti. Fra questi Romelu Lukaku, il vero uomo copertina della stagione nerazzurra. "Rispetto per Lukaku, congratulazioni fratello!", il messaggio sui social di un altro grande (ex) bomber del calcio internazionale come Didier Drogba.