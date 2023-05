Due trofei e la finale di Champions dopo mille critiche. Inter, zero dubbi: avanti con Inzaghi

TMW fa il punto sulle panchine della Serie A in vista della prossima stagione. In casa Inter non sembra esservi più alcun dubbio.

Avanti con Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, forte anche di un contratto fino a luglio 2024 rinnovo al termine della scorsa stagione, è confermatissimo anche per il prossimo campionato. Nei giorni scorsi, lo hanno detto in maniera chiara sia il presidente Steven Zhang, che a più riprese ha ribadito l'intenzione di andare avanti con Inzaghi, che l'amministratore delegato Beppe Marotta: "Sarà al cento per cento il nostro allenatore nella prossima stagione".

Due trofei e una finale. Una conferma che può apparire scontata alla luce della situazione attuale. A due giornate dalla fine del campionato, l'Inter è infatti relativamente tranquilla della qualificazione alla prossima Champions League, che peraltro nel peggiore dei casi affronterà partendo dalla seconda fascia. In più, Inzaghi ha nuovamente portato a casa la Supercoppa e la Coppa Italia, confermando la propria capacità in questo tipo di competizioni. Dove ha pronta la classica ciliegina sulla torta: il 10 giugno, infatti, i nerazzurri sfideranno il Manchester City in finale di Champions. Un approdo imprevisto e imprevedibile, relativamente al quale il tecnico ha oggettivi meriti, riconosciuti dalla proprietà.

Ma quante critiche. In attesa del finale vero e proprio, l'esito non era scontato. L'Inter arriva a questo climax crescente dopo una stagione costellata di critiche, per lo più all'indirizzo del tecnico. Mai messo davvero in discussione dalla società, anche se il neo del campionato sarà da affrontare: dopo la delusione dell'anno scorso, in questo campionato l'Inter non è mai stata davvero in corsa per lo scudetto e in Serie A ha collezionato finora 12 sconfitte. Troppe, per una squadra che tutti considerano tra le più complete - se non la più completa - del campionato: sarà oggetto di discussione, senza mettere in dubbio la prosecuzione del rapporto con Inzaghi. Che, a scanso di equivoci, ha recentemente chiarito di essere il primo a non avere dubbi.