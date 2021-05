Duncan: "Qualsiasi sarà il mio futuro resterò sempre un tifoso del Cagliari"

Il futuro di Alfred Duncan è quanto mai incerto, visto che il Cagliari non ha ancora reso noto se riscatterà o meno il suo cartellino dopo il prestito dalla Fiorentina. Il centrocampista ha perciò voluto salutare il club sardo con un messaggio sui social: "Un ringraziamento al presidente e al Cagliari per questa grande esperienza in cui c’è stato la bellezza di questo sport tra sofferenza e gioia. Sicuramente mi ha dato tanto e ho imparato molto anche conoscendo questo popolo. Grazie a tutti per messaggi e supporto dal primo giorno. Qualunque sarà il mio futuro sarò sempre un tifoso di questa famiglia! Arrivederci e forza Casteddu".