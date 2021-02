Dybala e Ramsey si allenano con la squadra: la gestione alla vigilia del Porto

È vigilia di Champions League alla Continassa: 71 giorni dopo la brillante vittoria del Camp Nou che ha consegnato, grazie al 3-0 firmato dalla doppietta di Cristiano Ronaldo e all’acrobazia di Weston McKennie, il primato del gruppo G ai danni del Barcellona e, nel sorteggio degli ottavi di finale, l’accoppiamento, sulla carta abbordabile, con il Porto. Più di due mesi dopo la Juventus si rituffa nell’impegno europeo con l’obiettivo di proseguire il cammino verso il ritorno al tanto cercato successo internazionale. E Pirlo, perso Cuadrado fino a inizio marzo per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, dovrebbe ritrovare a disposizione sia Paulo Dybala che Aaron Ramsey.

DYBALA E RAMSEY PUNTANO IL PORTO - Lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro per l’argentino, problema muscolare per il gallese. Entrambi sono in netta fase di miglioramento e nella giornata di ieri hanno ripreso gli allenamenti col resto dei compagni segnale di un rientro a disposizione di Pirlo ormai imminente. La gestione, oltre che l’obiettivo di tutte le parti in causa, va nella direzione della convocazione per la sfida di domani sera in Portogallo con utilizzo contenuto. Le sensazioni sono positive considerate le risposte dei soggetti sul campo, con fastidì e dolori che sembrano ormai messi alle spalle. La differenza la farà l’allenamento in programma in mattinata che scioglierà gli ultimi dubbi sulla presenza dei due calciatori. Ciò che è certo è che entrambi, se convocati, partiranno dalla panchina non avendo a disposizione un minutaggio elevato considerata una condizione fisica da costruire. E a fornire maggiori indicazioni sarà anche Andrea Pirlo che alle 14:30, subito dopo la seduta di rifinitura tra le mura della Continassa, interverrà nella consueta conferenza stampa di vigilia che precederà la partenza direzione Oporto del pomeriggio. La missione Porto prende ufficialmente il via.