Dybala dimentica il forfait con l'Atalanta: oggi allenamento in palestra con l'Argentina

Domenica sera, durante il riscaldamento prima di Roma-Atalanta, Paulo Dybala ha alzato bandiera bianca: il flessore della gamba sinistra aveva qualcosa, un fastidio che non gli ha permesso di scendere in campo. Ieri, però, la Joya ha avuto l'ok dei medici dell'Argentina e ha risposto alla convocazione di Lionel Scaloni, volando a Miami per aggregarsi alla Seleccion. Senza sottrarsi agli allenamenti.

Che Joya in palestra

Durante la notte italiana tra lunedì e martedì sui social sono apparse alcune immagini che a Roma hanno fatto storcere il naso ad una parte dell'ambiente: Paulo ha subito lavorato in palestra, lo testimoniano alcuni scatti pubblicato dall'Albiceleteste su Twitter. Trentasei ore dopo il forfait con l'Atalanta, l'ex Juventus appare già sorridente ad allenarsi con i compagni di nazionale, tra pesi e cyclette. E, probabilmente, senza quel fastidio al flessore che l'aveva messo ko un giorno e mezzo prima all'Olimpico.