Dybala, Lukaku e Lautaro. L'Inter sogna il tridente perfetto: la chiave può essere l'addio di Dzeko

Paulo Dybala, insieme a Lautaro Martinez ma pure a Romelu Lukaku. Un tridente da sogno, un'idea super che ipotizza la Gazzetta dello Sport per l'Inter del prossimo anno. La Joya è vicina alla firma coi nerazzurri, per Big Rom i lavori sono in corso pur con tutte le difficoltà del caso. E per il quotiano, nel caso in cui dovessero arrivare entrambi, l'addio del Toro non sarebbe comunque scontato. L'argentino è reduce dalla sua migliore stagione in carriera, è un idolo dei tifosi e ha un contratto lungo, anche se ovviamente molto dipenderà dalle eventuali offerte. Il problema, nel caso, sarebbe il peso a bilancio degli stipendi di tutti e tre, visto che i due argentini ed il belga andrebbero a guadagnare tutti oltre 6 milioni netti a stagione. Cifre che unite a quelle di Edin Dzeko, oltre 9 milioni al lordo ogni anno, impongono riflessioni e prudenza.

E così proprio il bosniaco potrebbe essere la chiave: un suo eventuale addio alleggerirebbe non poco il monte ingaggi e regalerebbe spazio di manovra, anche se venderlo non sarà facile nel caso. Ma se una big europea fosse alla ricerca di un centravanti d'esperienza o dovessero arrivare proposte da Stati Uniti o Emirati Arabi, ecco che qualcosa potrebbe muoversi. Non è ancora questo il caso, ma il mercato è solo all'inizio.