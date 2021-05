Dybala ritrova il sorriso (fuori dal campo) e ritira la nuova Lamborghini: "Amore a prima vista"

Fuori dai convocati dell'Argentina per le prossime due gare di qualificazione al Mondiale contro Cile e Colombia, Paulo Dybala, ritrova momentaneamente il sorriso (seppur fuori dal campo, ndr). Dopo averla svelata pochi giorni fa sui social, infatti, oggi l'attaccante della Juventus ha ritirato la sua Lamborghini Aventador S Roadster. "E' stato amore a prima vista. Ho aspettato qualche anno prima di acquistarla; sono molto grato, per me è un onore e un privilegio poterla avere. Una Lamborghini deve assolutamente essere gialla. È di grande impatto, cosa che adoro, e riesco a identificarmi completamente con lei: è giovane e scatena emozioni forti sia allo sguardo sia alla guida", le parole di Dybala.

.@PauDybala_JR celebrated his 100th goal as striker of @juventusfc. He visited our headquarters at Sant’Agata Bolognese and bought his dream car: Aventador S Roadster.#Lamborghini #AventadorSRoadster #Dybala

— Lamborghini (@Lamborghini) May 17, 2021