Dybala vuole riprendersi la Juventus: presto un faccia a faccia con Allegri

Quale sarà il futuro di Paulo Dybala? Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, i rapporti con la società si sono raffreddati negli ultimi mesi a causa della telenovela sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. A favorire la permanenza della Joya in bianconero potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri, allenatore con competenze più allargate nel nuovo mandato. Presto ci sarà un contatto diretto fra il tecnico e l'argentino per fare il punto della situazione. Al primo cenno del club, l’agente di Paulo, Jorge Antùn, è pronto a volare a Torino.