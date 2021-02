Dzeko neanche vice capitano? Fonseca: "Oggi era Mancini. Ma l'importante è che segni"

Nel suo intervento a Sky Sport dopo il successo della Roma sul Braga, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato anche della questione fascia da capitano. Come noto Edin Dzeko è stato degradato in favore di Pellegrini, ma oggi che il numero 7 è rimasto in panchina qualcuno si aspettava proprio il bosniaco nelle vesti di capitano. E invece la fascia è andata prima a Cristante, poi a Mancini: "In questa partita il vice-capitano era Mancini. Non è importante questo argomento adesso, pensiamo al presente e al futuro. Per noi è importante che segni".