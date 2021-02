Dzeko torna ad esultare, la Roma gioca bene. Al 45' giallorossi avanti 1-0 sul Braga

Roma in vantaggio alla fine del primo tempo della sfida contro il Braga grazie alla rete in apertura di Edin Dzeko. Ottima prima frazione degli uomini di Fonseca in terra portoghese, con l'ex capitano giallorosso che sblocca subito il match con un tocco sotto porta su assist di Spinazzola. Il Braga prova a far male ai giallorossi soprattutto con le idee di Gaitan e gli inserimenti di Fransergio, ma la difesa di Fonseca seppur rimaneggiata (out Smalling e Kumbulla, fuori lista Fazio e Jesus) soprattutto dopo l'infortunio di Cristante riesce a tenere senza particolari problemi. E anzi, sono proprio i giallorossi a sfiorare più volte il raddoppio con le ripartenze veloci. Mkhitaryan spara sul portiere Matheus, Pedro segna ma l'arbitro Kovacs annulla per giusto fuorigioco. E dopo qualche piccolo rischio per la Roma negli ultimi secondi, il primo tempo si chiude col vantaggio giallorosso firmato Edin Dzeko.