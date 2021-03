È arrivato il momento di Ronaldo: il portoghese e Arthur dentro al 69' sul 3-1

Fuori per la seconda volta dal 1' in stagione, Cristiano Ronaldo entra in campo contro la Lazio sul 3-1. Il portoghese, risparmiato in vista della Champions contro la Lazio, entra al posto di Morata. Torna in campo anche Arthur che recupera dopo l'infortunio, al posto di Ramsey. Il terzo cambio è McKennie per Cuadrado con Danilo che va a fare il terzino destro.