E' l'Italia degli universitari. Pessina: "Ho sempre pensato fosse più importante lo studio"

E' l'Italia degli studenti universitari. Tra questi c'è anche Matteo Pessina che ne parla in conferenza stampa da Coverciano. "L'importanza dello studio? L'ho sempre pensato: ho avuto la fortuna di avere dei genitori che hanno sempre creduto in questo, nello studio, come i nonni. E' sempre venuto prima lo studio del calcio: ho sempre visto la partita così: il premio dopo aver studiato e me lo sono portato avanti. E' bellissimo viverlo non come un lavoro, il calcio, ma come una cosa di cui gioisco e che mi diverte. Credo che la cosa che il calciatore debba far solo quello sia abbattuta: siamo ragazzi intelligenti, siamo bravi ragazzi con altre passioni, altri hobby, con la mente aperta".