È nata la Superlega! Bayern Monaco, Flick: "Non è una buona cosa per il calcio"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick si è espresso così sulla SuperLega: "Al momento ho alte cose a cui pensare. Non conosco i dettagli, ma posso dire che sono d'accordo con la decisione del club e del Borussia Dortmund. Non è una buona cosa per il calcio"