E' nata la Superlega! Dall'organizzazione: nel campionato anche due club francesi

Ci saranno almeno due club francesi a prender parte ogni anno alla Superlega. Ad assicurarlo, al quotidiano 'L'Equipe', membri nella neo-competizione che hanno assicurato la presenza almeno di due club transalpini. Non è stato ancora chiarito, però, come questi due club verranno selezionati: un metodo di selezione potrebbe essere quello di pescare la squadra vincente della Ligue 1 ma il PSG - squadra campione in carica - al momento non ha aderito al progetto e le altre squadre sono tutte da convincere, visto che in questo momento ad uscire dall'ECA sono stati solo i 12 club che hanno detto sì al nascente progetto.

