È nata la Superlega! Figo attacca: "Idea avida e insensibile, tutt'altro che Super"

vedi letture

Fra i grandi esponenti del mondo del calcio contrari alla creazione della SuperLega c'è anche Luis Figo. Questo il pensiero del portoghese, ex fra le altre di Inter, Barcellona e Real Madrid (tre club che hanno aderito): "Questa cosiddetta "SuperLega" è tutt'altro che Super. Questa mossa avida e insensibile significherebbe un disastro per le nostre fondamenta, per il calcio femminile e per la comunità calcistica in generale solo per servire i proprietari egoisti, che hanno smesso di prendersi cura dei loro tifosi già molto tempo fa, e il completo disprezzo per i meriti sportivi. Tragico".