È nata la Superlega! Il premier inglese Johnson: "Faremo tutto il possibile per fermarla"

Boris Johnson alza i toni, confermando non solo la ferma opposizione del governo britannico alla Superlega, ma anche di essere pronto a collaborare "con le autorità del calcio perché il progetto non vada avanti nella maniera attualmente proposta". Dopo la netta censura espressa ieri sera, oggi il Premier britannico è tornato a parlare del nuovo torneo continentale, al quale parteciperebbero anche sei club inglesi, bocciandolo come "una notizia non buona per i tifosi". "Valuteremo tutto ciò che potremo fare assieme alle autorità del calcio perché questo piano non si avveri", ha dichiarato il primo ministro.