È nata la Superlega! Preziosi: "Serve un ripensamento. I tifosi saranno determinanti"

"Credo che sia solo una questione per dire all'Uefa di dare più soldi a determinati club". Ecco il pensiero del presidente del Genoa Preziosi, ieri tra i più arrabbiati nel corso dell'assemblea straordinaria voluta dai club di Serie A per parlare della Superlega: "Serve un ripensamento, altrimenti ognuno sarà responsabile delle proprie azioni. Sono sicuro che anche i tifosi saranno determinanti per scongiurare tutto questo". Poi, parlando al Secolo XIX, in merito al passo indietro rispetto all'ingresso dei fondi nel calcio italiano, ha concluso: "Club così forti, se puntano alla Superlega fanno sul serio e non per giocare. Servirà la mediazione dell'Uefa. Di sicuro si è capito che cosa è accaduto sul discorso dei fondi, ma è un tema di cui non voglio parlare".