È nata la Superlega! Sarà una battaglia politica: per ora l'Unione Europea sta con l'UEFA

Una partita legale, ma anche politica. È quella che si giocherà sul futuro del calcio europeo, dopo le schermaglie tra i 12 club fondatori della Superlega e la UEFA. Tutto dipenderà, scrive La Gazzetta dello Sport, dalla posizione dell’Unione Europea, che in questo momento (si vedano le parole del vicepresidente della Commissione, Schinas, e del suo omologo in Parlamento, Sassoli) sembra totalmente a favore di Ceferin. Il precedente dell’Eurolega (sostanzialmente la Superlega della pallacanestro, per chi non la conoscesse) non aiuta, ma in questo caso, a differenza di quanto accaduto per esempio con Bosman nel 1995, le istituzioni continentali sembrano tutte schierate a favore dell’UEFA.