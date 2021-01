El Shaarawy attende una mossa dalla Roma: Bernard l'alternativa dei giallorossi

Roma a caccia di rinforzi in questa sessione di mercato. La società giallorossa vuole regalare elementi a Paulo Fonseca per questa seconda parte di campionato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il primo nome sulla lista di Pinto sarebbe sempre Stephan El Shaarawy. L’attaccante dello Shanga Shenhua aspetta una mossa dalla capitale. L’alternativa sarebbe rappresentata da Bernard che però viene valutato 12 milioni ma l’Everton potrebbe cedere nel caso in cui venisse inserito nella trattativa Olsen, già in prestito ai Toffees.