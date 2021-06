Elmas segna ancora. Il macedone ha estimatori, il futuro col Napoli post Europeo

In gol anche ieri con la maglia della Macedonia del Nord, Eljif Elmas continua a segnare e a presentarsi come un potenziale grande protagonista a sorpresa dell'Europeo che verrà. Nelle ultime tre gare in Nazionale, ha sempre segnato: non solo nell'1-1 contro la Slovenia di ieri, Elmas ha segnato pure a marzo in due sfide su tre contro Germania e Liechtenstein. Continua a segnare, è a quota 7 e non da centravanti, numeri che stanno portando sul giocatore del Napoli attenzioni importanti in Italia e in Europa. Da capire quale sarà il ruolo che vorrà dargli Luciano Spalletti nel nuovo ciclo del Napoli: Elmas non ha fretta e le discussioni potrebbero partire dopo l'Europeo. Quando la dimensione del macedone potrebbe esser quella di una delle rivelazioni del torneo.